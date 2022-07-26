Два найкращі пілоти путіна загинули в Україні під вогнем з HIMARS, – ЗМІ

Попри те, що росія приховує втрати на війні в Україні, вони очевидні. Так, ЗСУ ліквідували двох найкращих пілотів російської армії. Обидва загинули внаслідок удару HIMARS по російських військах у Донецьку.

Смерть льотчиків лише чергова загибель військової еліти російських вояк

Підполковник Максим Потьомін та військовий льотчик у третьому поколінні, полковник Анатолій Стасюкевич загинули 8 липня. Ще однією жертвою HIMARS в Україні є підполковник Сергій Михайлов, який командував мотострілецьким батальйоном.

Видання іронічно зазначає, що смерть цієї трійці лише чергова загибель російської військової еліти, причиною якої став HIMARS. Очікувано, що російські втрати лише збільшуватимуться.

Увага Модернізовану частину російської армії ЗСУ вже фактично знищили, – військовий експерт

Двох із найкращих пілотів Путіна було вбито ракетою HIMARS в Україні, поки російське керівництво розповідає, що вони нічого не змінюють на фронті. 41-річний Максим Потьомін, льотчик-винищувач у званні підполковника, загинув унаслідок обстрілу його кортежу високоточною реактивною артилерією в Донецьку 8 липня. Внаслідок того ж нападу загинув 54-річний полковник Анатолій Стасюкевич, також льотчик-винищувач,

– йдеться у статті.

Загиблих льотчиків уже поховали на росії / Фото Daily Mail



Могила полковника Стасюкевича / Фото Daily Mail

Про смерть Максима Потьоміна внаслідок удару HIMARS заявив батько ліквідованого льотчика. Він дізнався, що саме американські системи стали причиною смерті його сина, лише кілька днів тому, як вважає росіянин, удару ЗСУ завдали за сприяння західної розвідки.

"Автомобіль мого сина було збито ракетою HIMARS", – розповів Потьомін-старший місцевим ЗМІ.



Батько разом із загиблим російським окупантом / Фото Daily Mail

Коротко про загиблих окупантів

Потьомін був одружений, мав двох дітей – сина 15 років і дочку 8 років. Окупант був посмертно нагороджений орденом мужності за "самовіддані подвиги і доблесть".

Інший ліквідований льотчик-винищувач, Стасюкевич, начальник штабу 1-ї гвардійської Барановичської Червонопрапорної змішаної авіаційної дивізії, був військовим льотчиком у третьому поколінні. Літав у тій самій частині, що й Потьомін, вона базувалася у Кримську Краснодарського краю.

Третя втрата військової еліти і жертва американського озброєння – 42-річний підполковник Сергій Михайлов, який командував мотострілецьким батальйоном. Він був ліквідований в Україні, однак в іншому місці, не там, де ліквідовано Потьоміна та Стасюкевича.



Ліквідований підполковник Михайлов / Фото Фото Daily Mail

Смерть цієї трійці – лише чергова загибель російської військової еліти, причиною якої став HIMARS, які були подаровані Україні США і прибули на поле бою близько місяця тому. Київ застосовував цю зброю для завдання ударів по російських командних пунктах і складах із боєприпасами в глибокому тилу, які раніше були недосяжні,

– пояснює видання.

До слова, 8 липня на окупованій частині Донеччини таки дійсно повідомляли про вибухи. Жителі Донецька та Шахтарська розповідали одразу про кілька пожеж у своїх містах.

До речі – росія вже скидає всі свої біди на HIMARS: дивіться відео