ЗСУ розпочали контратаки на межі 2 областей, – ISW

Сили оборони контратакують на Півдні. Українські сили, ймовірно, скористалися недавніми блокуваннями терміналів Starlink і Telegram, щоб посилити тиск на росіян.

Наші захисники проводять локальні та ситуативні контратаки біля адміністративного кордону Дніпропетровської та Запорізької областей. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Що відомо про контратаки ЗСУ на адмінкордоні двох областей?

Геолоковані кадри від 12 лютого показують удари російських військ по українських позиціях на схід від річки Гайчур – зокрема біля Добропілля та на північ від Варварівки (обидва населені пункти на північний захід від Гуляйполя).

Ці знімки свідчать, що українські війська, ймовірно, утримували ці позиції до 12 лютого і, можливо, проводять локальні контратаки, щоб об'єднати передові позиції. Росіяни, ймовірніше, обходили ці позиції під час операцій із проникнення, щоб перебільшити власні успіхи в районі.

Де контратакують українські військові / Карта ISW

Повідомлення про обмежені локальні контратаки ЗСУ поблизу адмінкордонів Дніпропетровської та Запорізької областей почали надходити 9 лютого.

Спочатку російські військові блогери подавали ці контратаки як широку українську "контрнаступальну операцію". Тим часом у Силах оборони заявили, що жодного контрнаступу немає, а українські контратаки обмежені за масштабом і охопленням.

Російські блогери повідомляють про українські контратаки на північ і північний захід від Гуляйполя, але водночас зазначають, що точна ситуація на місцях невідома через проблеми зі зв'язком в окупантів на передовій.

Тактичні контратаки українських сил у цьому районі, ймовірно, є ситуативною реакцією на сприятливі умови на полі бою.

Старший представник НАТО повідомив службі BBC Russia 11 лютого, що щонайменше частина українських успіхів на сході Запорізької області пов'язана з діями SpaceX, які ускладнили використання терміналів Starlink російськими військами на початку лютого 2026 року.

Російський військовий блогер, близький до Кремля, заявив про нові проблеми для російського зв'язку. Ймовірно, він мав на увазі заборону використання Telegram з 9 лютого, яким також користувалися загарбники війська на передовій.

Російські блогери попереджають, що одночасне блокування Telegram та Starlink серйозно ускладнить зв'язок для окупантів у найближчій перспективі.

Що відомо про блокування Starlink та Telegram для окупантів?