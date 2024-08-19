ЗСУ контролюють на Курщині понад 1250 квадратних кілометрів і 92 населені пункти, – Зеленський

Збройні Сили України продовжують захисну операцію у визначених районах на Курщині. Сьогодні наші воїни контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території противника, а також 92 населені пункти.

Про це він заявив на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України, інформує 24 Канал.

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Зеленський розповів, скільки квадратних кілометрів в Курській області під контролем ЗСУ

За словами президента, українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області.

На сьогодні наші сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти,

– розповів Зеленський.

Він зазначив, що триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України.

Також гарант додав, що загалом ця операція стала "найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок з російського полону – ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають".