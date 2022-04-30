ЗСУ контролюють межу з Придністров'ям, однак зберігається загроза ракетних ударів з моря

Ситуація поблизу кордонів з Придністров'ям залишається стабільною та контрольованою Збройними Силами України. Втім, залишається загроза ракетних ударів з акваторії Чорного моря.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці оперативного командування "Південь" Збройних Сил України 30 квітня.

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Там наголосили, що у прикордонних районах південних областей України стабільна й контрольована силами оборони. Зокрема мовиться про ділянки, що межують з Придністров'ям.

Водночас, як зазначили у командуванні "Південь" ЗСУ, корабельне угруповання чорноморського флоту рашистів зберігає загрозу ракетних ударів з моря.

Ситуація у Придністров'ї: коротко

У невизнаному Придністров'ї минулого тижня відбулось декілька провокацій.

25 квітня у Тирасполі пролунали вибухи біля так званого "міністерства держбезпеки".

Вже наступного дня, 26 квітня, поблизу селища Маяк пошкодили 2 антени на місцевому телерадіоцентрі, які транслювали російські частоти.

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