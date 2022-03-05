ЗСУ контролюють ситуацію, покращують власні позиції і наносять контратаки, – Арестович
5 березня 2022 , 13:18Читать новость на русском
Олексій Арестович 5 березня заявив, що ЗСУ контролюють ситуацію. Вони покращують власні позиції та наносять свої контрудари.
Зокрема, вранці поблизу Херсона українські герої завдали ворогу дуже потужного удару. Наразі втрати окупантів з'ясовуються, повідомляє 24 канал.
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ЗСУ контролюють всю ситуацію. Вони покращують власні позиції, наносять контрудари,
– заявив Арестович.
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