"Маневрова оборона": у ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація на Курщині

Курська область для Росії залишається критичною ділянкою фронту. Нині тут тривають запеклі бої і ЗСУ тримають оборону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву старшого офіцера відділення комунікацій 80-ї ОДШБр Петра Гайдащука в ефірі "Київ24".

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Що відбувається на Курщині

Гайдащук повідомив, що на Курщині бійці ЗСУ тримають маневрову оборону та успішно відбивають штурми російської армії. Він додав, що противник намагається здійснювати атаки малими штурмовими групами. Однак Сили оборони продовжують утримувати позиції та завдають втрат ворогу.

На Курському напрямку ворог зосереджує чимало ресурсів, адже він є надзвичайно важливим для Росії. Гайдащук нагадав, що від початку Курської операції у серпні 2024 року противник почав стягувати ресурси з інших ділянок фронту, аби захистити Курщину. Мовиться про підрозділи морської піхоти, повітряно-десантні, а також підрозділи, які окупанти називали "пожежними командами" і задіювали на критичних напрямах.

Курщина стала для них (окупантів – 24 Канал) стала критичною ділянкою фронту. Росія має великий людський ресурс, а отже – має звідки перетягувати додаткові сили,

– заявив Гайдащук.

Він також додав, що Росія має перевагу в артилерії, застосуванні бронетехніки. Також ворог на Курщині застосовує різні безпілотні системи та авіаційні комплекси.

Окрім своїх солдатів, Росія також залучила до боїв на Курщині північнокорейських солдатів. За словами Гайдащука, тактика військових КНДР дещо відрізняється, однак найманці також зазнали серйозних втрат і нині не фіксуються у зоні відповідальності 80-ї ОДШБр.