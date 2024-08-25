Кому Путін звинувачує у подіях на Курщині: диктатор зробив показовий крок

Владімір Путін, схоже, не планує відправляти підготовлених та боєздатних військових у Курську область. Він вирішив доручити захист Курщини іншим людям.

Хоч крок диктатора не має військової логіки, однак добре показує, кому той може довіряти. Детальніше про це 24 Каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман.

Дивіться також Над черговим селом замайорів український прапор: актуально про операцію у Курській області

Кого Путін звинувачує у провалах на Курщині

Владімір Путін сказав, що відповідальність за "ситуацію", тобто операцію, ЗСУ у Курській області лежить на силових структурах. Мовляв, саме вони мали дати відсіч українським військовим, які тримають під контролем уже 1263 квадратних кілометрів та 93 населених пунктів.

До слова, перед тим Путін узагалі мовчав про події на Курщині та навіть здійснив кілька візитів, вдаючи, що на прикордонні Росії нічого не відбувається.

У Курській області вели режим контртерористичної операції (КТО). За законом у цьому випадку всім керує ФСБ. Це чергова демонстрація того, що Путін як довіряв своїм ФСБшникам-чекістам, так і довіряє. У кризових ситуаціях він звертається до них, не чекаючи нічого від міністерства оборони,

– наголосив Ігор Ейдман.

Водночас це доволі дивний хід з боку російського диктатора. Адже ЗСУ проводять масштабну військову операцію у Курській області, а протидіяти їм мають люди, які не мають бойового досвіду та загалом не причетні до військової справи.

"Кадирівці вже втекли. Думаю, за ними втечуть і ФСБшники", – додав Ейдман.