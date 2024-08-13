У пропагандистів істерика через наступ ЗСУ: як заяви "Z-воєнкорів" зіграють на руку Україні

Операція українських військових у Курській області серйозно розколола російське суспільство. Навіть так звані "воєнкори" піддалися паніці, а через те ще більше залякували росіян.

Чимало так званих російських "воєнкорів" бідкалися через бездіяльність влади, коли стало відомо про прорив кордону у Курській області. Про що свідчить реакція пропаганди, 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній.

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"Десакралізація російської влади"

У перші дні після початку Курської операції російські "Z-воєнкори" були у страшній паніці. Вони наввипередки повідомляли про "величезні колони техніки", які рухаються то в одному, то в іншому населеному пункті, хоч ця інформація не завжди відповідала дійсності.

Щобільше, так звані воєнкори багато сварилися один з одним: і через те, що хтось публікував важливу інформацію, яка могла допомогти ЗСУ, і через те, що були занадто оптимістичні прогнози, і через занадто песимістичні також.

Нехай розповідають. Невизначеність породжує багато чуток: одна рота перетворюється на цілий батальйон тощо. Це дуже добре. Нам потрібна паніка, нам потрібно, щоб ці воєнкори поширювали паніку, демонстрували відсутність держави, демонстрували трухлявість самої системи влади. Що більше буде паніки, то краще для нас, адже це десакралізуватиме російську владу. Коли завдано такого потужного удару по пропаганді, ти не зможеш відпрацювати його тою ж пропагандою – потрібні дії.

– наголосив Тарас Загородній.

Росія залякувала світ своєю "величезною армією та можливостями", однак події у Курській області свідчать про зовсім іншу ситуацію. Війна буквально перейшла на територію Росії, однак гідної відповіді від країни-агресорки не було і навряд чи вже буде.

"Це також може впливати на настрої щодо мобілізації, яку, найпевніше, все ж проведуть вже після 8 вересня. Але це вже відбуватиметься не з такими веселими настроями, бо ж бойові дії продовжуватимуться. Z-пабліки активно розповсюджуватимуть і політичну, і інформаційну складову цього", – зазначив політолог.

8 серпня 2024 року у Росії пройде так званий "Єдиний день голосування". У цей день відбуватимуться вибори депутатів Держдуми; вибори глав регіонів та членів регіональних парламентів; вибори глав і членів парламентів адміністративних центрів (столиць).

Зауважимо, що видання Bloomberg поспілкувалося з трьома особами, що близькі до Кремля й міноборони Росії. Неназвані джерела повідомили, що на тлі величезних втрат росіян у Курській області Владімір Путін може оголосити мобілізацію.