Ворог перекидає боєздатні підрозділи у Курську область: прагнуть поновити штурми

Через великі втрати серед особового складу противник перекидає до Курської області 76-ту десантно-штурмову дивізію. Окупанти планують поновити ведення наступальних штурмових дій.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виконувача обов'язків начальника відділення комунікацій 82-ї Буковинської бригади Десантно-штурмових військ Віктора Кравцова в етері телемарафону.

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Росіяни перекинули дивізію у Курську область

Як розповів Кравцов, певним чином противник зосереджує свої сили на території Курської області, стягуючи туди дедалі більше підрозділів й залучаючи якомога більше окупантів. Це свідчить про намір відтиснути Сили оборони з цієї ділянки фронту.

Сюди у зв'язку з понесеними втратами підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ РФ передислокувалася 76-та десантно-штурмова дивізія Росії для поновлення ведення наступальних штурмових дій. І противник все ж має на меті якнайшвидше відкинути нас з цього району. Ми продовжуємо оборонятися,

– пояснює він.

За його словами, ворог накопичує техніку в регіоні, проте її ефективно нищать українські бійці. Наприклад, лише позавчора, як запевняє він, було знищено 35 чи 37 одиниць ворожої техніки. Кравцов також звернув увагу на цікаву деталь щодо переміщення противника.

"Спостерігаючи за перебігом бойових дій як на сході, так і на півночі нашої країни, можна зробити певний висновок, що російська армія перекидає максимально боєздатні та найбільш підготовлені свої підрозділи саме на Курщину. І я вважаю, що саме цим вони трошки розвантажують натиск на східному напрямку", – каже він.

До слова, The Telegraph повідомляло, що Путін наказав вибити ЗСУ з Курської області до інавгурації Дональда Трампа, тобто до 20 січня 2025 року. Так там пояснюють те, що Росія розгорнула майже 50 тисяч російських і північнокорейських солдатів на цій ділянці.