ЗСУ ліквідували командира мотострілецького полку Росії Дениса Мєжуєва
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України завдали чергових втрат командуванню російської армії. Українські захисники ліквідували підполковника Дениса Мєжуєва.
Ще двоє керівників – важко поранені
Про ліквідацію Мєжуєва заявили у Генштабі ЗСУ. Цей підполковник – командир 1-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії західного військового округу.
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За уточненими даними, захисниками та захисницями України, був ліквідований командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу підполковник Денис Мєжуєв,
– заявили у Генштабі ЗСУ.
Також повідомляється, що важкі поранення отримали двоє представників керівного складу цього ж з'єднання.
Йдеться про полковника Харитонова та підполковника Смірнова. Вони перебувають на лікуванні у Москві.
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