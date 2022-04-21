ЗСУ ліквідували командира мотострілецького полку Росії Дениса Мєжуєва

Збройні Сили України завдали чергових втрат командуванню російської армії. Українські захисники ліквідували підполковника Дениса Мєжуєва.

Ще двоє керівників – важко поранені

Про ліквідацію Мєжуєва заявили у Генштабі ЗСУ. Цей підполковник – командир 1-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії західного військового округу.

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За уточненими даними, захисниками та захисницями України, був ліквідований командир першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу підполковник Денис Мєжуєв,

– заявили у Генштабі ЗСУ.

Також повідомляється, що важкі поранення отримали двоє представників керівного складу цього ж з'єднання.

Йдеться про полковника Харитонова та підполковника Смірнова. Вони перебувають на лікуванні у Москві.

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