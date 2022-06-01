ЗСУ ліквідували підполковника спецполку імені Ахмата Кадирова Заура Дімаєва

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників. Так, лави "двохсотих" поповнив підполковник Заур Дімаєв.

Відомо, що він був заступником командира четвертого батальйону спецполку імені Ахмата Кадирова. Тепер же Заур Дімаєв не зможе брати участь у "спецоперації".

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Окупанта ліквідували на Запоріжжі

Відомо, що Заур Дімаєв разом з іншими бійцями спецполку був на Запоріжжі. 31 травня він з рештою окупантів їхав на УАЗі "Патріот" і потрапив під артилерійський вогонь у Комишувасі.

Українські військові спрацювали блискуче. Від їхнього вогню на місці загинуло двоє співробітників поліції Чечні, ще четверо – зазнали поранень. Як ви вже зрозуміли, один із "двохсотих" – Заур Дімаєв. Разом із ним на той світ відправився водій позашляховика.

Раніше розвідка Великої Британії повідомляла, що двоюрідний брат Рамзана Кадирова нібито міг бути польовим командиром чеченських військ в Маріуполі.

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович припускав, що виключати таку можливість не треба. Адже Путін нібито вимагав у нього показати всі свої можливості. Тому Кадиров міг і відпривити воювати в Україну тих, кого він вважає найкращими вояками.

Зауважимо, що упродовж минулої доби наші військові знищили 200 російських загарбників. Підозрюємо, що Заур Дімаєв потрапив до цієї статистики. Розповімо вам більше про ворожі втрати.

Майже 31 тисяча окупантів відправились на той світ

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила кілька десятків тисяч своїх військових. Якщо бути точнішими, то мовиться про 30 700 "двохсотих".

Щодо ворожої техніки, то її за ці три місяці стало значно менше. Зокрема мовиться про знищені 1 361 танк, 3 343 бойові броньовані машини, 659 артилерійських систем, 207 реактивних систем залпового вогню, 94 одиниці засобів ППО.

Після війни з Україною Росія не дорахується щонайменше 208 літаків, 175 гелікоптерів, 518 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 120 крилатих ракет, 13 суден, 2 290 автомобілів і автоцистерн, а також 49 одиниць спеціальної техніки.

Водночас слід розуміти, що зараз відбуваються запеклі бої. Їхнім епіцентром можна вважати Луганську область. А зокрема, місто Сєвєродонецьк.

Окупанти вже захопили 70% Сєвєродонецька

Як розповів Сергій Гайдай, російські загарбники захопили 70% Сєвєродонецька. Глава Луганської ОВА підкреслив, що частина наших військових відійшла до заздалегідь підготовленої виграшнішої позиції. Натомість інша частина продовжує протистояти російським загарбникам у самому місті.

Водночас він попрохав не розганяти зраду з приводу здачі міста. Сергій Гайдай підкреслив, що наші військові зараз ведуть боротьбу за кожен населений пункт. Тож ніхто нічого не збирається віддавати ворогові. А от протистояти йому було б значно легше, якби була в наявності потужніша зброя, якої ми так потребуємо.

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