Точне влучання: ЗСУ ліквідували командира елітної російської бригади
Джерело:InformNapalm
Росія продовжує зазнавати втрат на війні з Україною. Нашим воїнам вдалося ліквідувати командира елітної бригади ворога, яка у підпорядкуванні ГРУ.
Мова йде про полковника Сєргєя Полякова. Він був командиром 14-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення із Хабаровська, яка перебуває у підпорядкуванні головного розвідувального управління російського генштабу.
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Полякова, ймовірно, ліквідували в районі Донецька
Відомо, що Сєргєй Поляков закінчив Далекосхідне вище загальновійськове командне училище в російському Благовіщенську. Військова кар'єра в окупанта йшла добре й він дослужився до командування 14-ю окремою гвардійською бригадою спецпризначення – елітним підрозділом, який зазнавав мінімальних втрат на всіх російських війнах. Окрім війни в Україні.
Ця бригада воює в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. У травні окупанти з цієї бригади були в Ізюмі та на його околицях. Тоді там "успішно денацифікувався" підполковник Альберт Карімов.
У жовтні ця елітна бригада зазнала втрат на Харківщині, після чого їх перевели на Донеччину, де до листопада вони зазнавали втрат в районі Павлівки.
Ймовірно, Сєргея Полякова ліквідували 2 лютого. Припускають, що "денацифікація" Полякова відбулася в районі Донецька. Разом із ним загинув ще щонайменше один окупант, тож, мабуть, командир елітної бригади був ліквідований точним влучанням.
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Від перших хвилин повномасштабного вторгнення українські воїни завдають колосальних втрат окупантам. Станом на 5 лютого нашим захисникам та захисницям вдалося успішно ліквідувати та знищити:
- близько 131 290 окупантів;
- 3 220 танків;
- 6 405 бойових броньованих машин;
- 2 226 артилерійських систем;
- 460 реактивних систем залпового вогню;
- 227 засобів ППО;
- 294 літаки;
- 284 гелікоптери;
- 1 958 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 796 крилатих ракет;
- 18 кораблів та катерів;
- 5 091 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 203 одиниці спеціальної техніки.