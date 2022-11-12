Чеченці та "мобіки" побилися в Макіївці, мінус 100 окупантів на Запоріжжі, – головне з Генштабу

Українські захисники продовжують знищувати ворога. Зокрема, на Запоріжжі мінуснули ще понад сотню загарбників. Тим часом на Донбасі сталася сутичка між "кадирівцями" і "мобіками".

Наші воїни проводять стабілізаційні заходи на деокупованій території Херсонщини. Окрім того, українські захисники майстерно знищують ворога на різних напрямках фронту. Тим часом окупанти продовжують терор цивільного населення. Детальніше про це інформує 24 канал.

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Українські захисники відбили 14 атак ворога

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Масютівка та Орлянка Харківської області;

Новоселівське, М'ясожарівка, Макіївка і Білогорівка на Луганщині;

Соледар, Бахмут, Красногорівка, Верхньокам'янське, Первомайське, Невельське, Мар'їнка і Павлівка Донецької області.

Чергова сутичка "кадирівців" і "мобіків"

На тимчасово окупованій території Донбасу взаємини між "мобіками" та "кадирівцями" залишаються напруженими. Чергова сутичка сталася в Макіївці Донецької області. Окупанти поранили своїх же 3 бійців.

Російські загарбники ведуть повітряну розвідку та досі намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках. Окупанти удосконалюють фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території.

Окупанти продовжують терор мирного населення

Військо Путіна продовжує атакувати критичну інфраструктуру та помешкання цивільного населення. Загарбники вже традиційно порушують норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби, 11 листопада, російські загарбники завдали 4 ракетні і 23 авіаційні удари, а ще понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під прицілом ворога опинилися 25 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Вінницької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей ворог продовжує розміщувати своїх бійців, техніку та обладнувати вогневі позиції для мінометів і артилерії в будівлях та на території релігійних організацій, закладів освіти і охорони здоров'я.

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Українські захисники "затрьохсотили" ще понад сотню ворогів

На Запоріжжі 10 листопада наші воїни атакували район зосередження окупантів. У Генштабі підтвердили поранення понад 100 ворожих бійців. Інформація щодо загиблих уточнюється.

Упродовж минулої доби, 11 листопада, наша авіація 16 разів вдарила по ворогу. Зокрема, під ураження потрапили одразу 13 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки. Окрім того – 3 позиції зенітно-ракетних комплексів російської армії.

За минулу добу українські воїни збили щонайменше один ворожий безпілотник типу "Орлан". Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 інші важливі військові об'єкти окупантів.

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