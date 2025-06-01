ЗСУ захопили ротний опорний пункт росіян, який прикривав важливий напрямок на Курщині

Українські штурмовики знищили потужний російський опорний пункт на Курщині, який прикривав важливий напрямок. Після кількох днів ударів артилерії та FPV-дронів позицію взяли штурмом.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на 225 окремий штурмовий полк.

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Як відбувалася зачистка ротного опорного пункту росіян

Українські штурмовики знищили ротний опорний пункт російських військ на Курщині, який прикривав важливий напрямок і був добре підготовлений до кругової оборони. За словами військових, там були облаштовані бліндажі, хідники та вогневі точки.

Протягом кількох днів позиції ворога обстрілювала українська артилерія та FPV-дрони. Далі в бій пішла піхота.

Зачистка ротного опорного пункту росіян: дивіться відео

На оприлюдненому відео видно, як штурмовики бригади закидають укріплення ворога гранатами, вибухівкою і навіть протитанковими мінами, знищуючи залишки оборони.

"Ще вчора це був серйозний вузол опору. Тепер – суцільна вирва і ворожі тіла в землі", – наголошують військові.

Нагадаємо, що за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ворог тримає на Курщині свої найкращі частини, які планував залучити для атаки на схід України. Він додав, що Сили оборони завдають значних втрат окупаційним військам на Курському напрямку.