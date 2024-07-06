Російський склад з боєприпасами злетів у повітря разом з окупантами: ефектне відео

У мережі з'явилося відео ефектного знищення російського складу. У повітря разом із боєкомплектами злетіли й окупанти.

Відповідні кадри опублікували у суботу, 6 липня. Росіян вчасно помітили розвідники 47 окремої механізованої бригади.

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Росіяни якраз складали ящики з боєприпасами

Бійці 47 бригади одразу передали інформацію про виявлених окупантів зведеному загону "Бродяги".

Вони побачили російських військовослужбовців якраз тоді, коли ті дуже активно складали ящики з боєприпасами біля будинку. Невдовзі по них прилетів український дрон.

Воїни екіпажу "Шуліка" 411 ОББпАК миттєво відправили туди FPV-дрон. Одне влучання – жирна ціль знищена,

– поділилися деталями знищення росіян у 47 бригаді.

Про те, де і коли українські захисники ліквідували окупантів, невідомо.

Українські воїни знищили російський склад з боєприпасами: дивіться відео