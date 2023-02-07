По зірках смерть не побачив: ЗСУ ліквідували російського полковника-астролога

Щодня Збройні Сили України знищують окупантів різного рангу. Однак днями вдалося ліквідували доволі рідкісного персонажа Ігоря Суворова – полковника-астролога.

Російського полковника ліквідували на Донеччині. Він служив у 51-му парашутно-десантному полку.

Зверніть увагу Прикордонники збили російський штурмовик над Бахмутом: вражаюче відео

Полковник-астролог

Ігорь Суворов до вторгнення Росії був на пенсії та жив у місті Орел. Він вийшов на пенсію за вислугою років ще на початку 2000-х. Полковник не мав чим зайнятися і от раптом побачив в газеті оголошення про набір на факультет астрології інституту картографії та геодезії.

Його зарахували на навчання і 3 роки він освоював фах, захистив дипломну роботу на тему "Сумісність людей" та отримав документ про закінчення вищої школи астрології.

З початком вторгнення полковник відправився воювати проти України, але, вочевидь, не побачив свою смерть по зірках. Днями його успішно ліквідували Збройні Сили України.

ЗСУ ліквідували командира елітної бригади

2 лютого в районі Донецька ЗСУ ліквідували полковника Сєргєя Полякова – командира 14-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення із Хабаровська, яка перебуває у підпорядкуванні головного розвідувального управління російського генштабу.

Ця бригада воює в Україні з перших днів повномасштабного вторгнення. У травні окупанти з цієї бригади були в Ізюмі та на його околицях. Тоді там "успішно денацифікувався" підполковник Альберт Карімов.

У жовтні ця елітна бригада зазнала втрат на Харківщині, після чого їх перевели на Донеччину, де до листопада вони зазнавали втрат в районі Павлівки.

Разом з Поляковим загинув ще щонайменше 1 окупант, тому можна припустити, що його ліквідували точним влучанням.