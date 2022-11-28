Влучний удар ЗСУ по ворогу в Енергодарі, переміщення підрозділів з Білорусі: головне з Генштабу

Ворог з усіх сил намагається поповнити шалені втрати живої сили. Саме тому окупанти перекидають частини своїх підрозділів з Білорусі.

Разом з тим, як відзвітували у Генштабі ЗСУ, атаки ворога не припиняються.

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За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Яковлівка,

Соледар,

Бахмут,

Андріївка,

Новобахмутівка,

Опитне,

Водяне,

Первомайське,

Невельське,

Новомихайлівка Донецької області.

Ворог завдав 4 ракетних удари по цивільних об'єктах в Розумівці Запорізької області та Мусіївці на Дніпропетровщині, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних населених пунктах.

Яка ситуація на різних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку мінометні та артилерійські обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів на Сумщині.

мінометні та артилерійські обстріли зафіксовано поблизу населених пунктів на Сумщині. На Слобожанському напрямку ураження з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Харківської області. На Куп'янському напрямку противник обороняється.

ураження з мінометів та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Харківської області. противник обороняється. На Лиманському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах населених пунктів на Донеччині.

ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з усього спектру артилерії по районах населених пунктів на Донеччині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Чи не найскладніша ситуація у Бахмуті. Але ЗСУ з усіх сил відбивають атаки ворога.

противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Чи не найскладніша ситуація у Бахмуті. Але ЗСУ з усіх сил відбивають атаки ворога. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Донецької області.

ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Донецької області. На Запорізькому напрямках окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення.

окупанти ведуть оборонні дії. Фіксуються обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по позиціях Сил оборони та районах населених пунктів Запорізької області, що неподалік лінії зіткнення. На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти в позиційній обороні. Не припиняють артилерійських обстрілів підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема міста Херсон.

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Ворог зазнає колосальних втрат

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження об'єкта російських загарбників в районі населеного пункту Енергодар. 26 листопада знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців. У районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області, в результаті дій Сил оборони, близько 80 загарбників отримали поранення. Кількість загиблих окупантів уточнюється.

З метою дискредитації Сил оборони, російські окупанти обстрілюють населені пункти, перекладаючи відповідальність на Збройні Сили України. Крім того, ворог поширює дезінформацію, що громадян України зі звільнених територій затримують українські військові для збільшення обмінного фонду, звинувачуючи їх у співпраці з окупантами,

– додали у Генштабі.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також один інший важливий військовий об'єкт ворога.

Додамо, що ЗСУ героїчно нищать російських солдатів та ворожу техніку ворога. Станом на 27 листопада українські воїни ліквідували вже понад 87 тисяч окупантів. За інформацією Анатолія Штефана, в Україні загинули вже 1500 російських офіцерів. І це лише офіційно підтверджені випадки, тож реальна цифра може бути значно більшою.

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