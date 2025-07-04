ЗСУ ліквідували загін Дмитра Рогозіна в Херсонській області

Українські захисники повідомили про ліквідацію загіна Дмитра Рогозіна. Знищено старшого ворожої групи, що становила загрозу для Сил безпеки і оборони України та тероризувала цивільне населення Херсонщини.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

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Що бійці кажуть про ліквідацію "барсіків"

У ГУР розповіли про знищення "барсіків" Дмитра Рогозіна на Херсонщині.

На околиці тимчасово окупованого населеного пункту Стрілкове Херсонської області вибухнув Chevrolet Aveo, у якому перебувало троє загарбників, операторів БпЛА так званого центру спецпризначення безпілотних систем російської окупаційної армії "барс-сармат".

Усі троє загарбників включно зі старшим ворожої групи, що становила загрозу для Сил безпеки й оборони України та тероризувала цивільне населення Херсонщини, відправились на концерт Йосипа Кобзона,

– заявили бійці.

Військові наголосили, що центр "барс-сармат" сформували у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області. Він спеціалізується на випробуванні та бойовому застосуванні нових роботизованих і електронних систем, зокрема БпЛА, робототехнічних комплексів, систем радіоелектронної розвідки та боротьби, а також засобів управління та зв'язку. Командир підрозділу – екскерівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

Відомо, що до структури російського центру "барс-сармат" належать декілька загонів. Ліквідована група входила до групи "барс-1", що дислокується в окупованому Генічеську.