ЗСУ майстерно ліквідували склад ворожих боєприпасів: епічне відео

Украінські захисники продовжують знищувати як російських загарбників, так і їхні склади боєприпасів. Внаслідок прицільного удару ЗСУ окупанти залишилися без снарядів та підтримки.

Військові 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького ліквідували склад, на якому зберігали свої боєприпаси російські окупанти. Українські захисники оприлюднили потужне відео того, як снаряди росіян злітають у повітря.

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Вдалу операцію по знищенну ворожих боєприпасів виконали мінометники, які тільки нещодавно приєдналися до механізованої бригади. Бійці продемонстрували неабияку вправність та видовищно знищили склад.

Тепер в "непроханих гостей" буде менше боєприпасів для обстрілу українських військових. Ось так феєрично та яскраво горить БК окупантів,

– написали на сторінці 30 окремої бригади.

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На відео видно, як ворожий склад буквально злітає в повітря – російські боєприпаси, які здетонували, видовищно вибухнули поблизу одного з населених пунктів.

Можливо, на відео Чорнобаївка

Можливо, на відео можна побачити знищення складу окупантів у Чорнобаївці – сьогодні радник Голови Офісу Президента Олексій Арестович повідомив про продовження улюбленого "серіалу" українців. Арестович заявив, що українські військові вже у 18 раз здійснили вдалу атаку по ворожих структурах.

Проте склад боєприпасів, який видно на відео, може бути в іншому місці – українські захисники працюють по всіх фронтах.

Так, 2 травня у Чорнобаївці Збройні Сили України знищили склад росіян. Мешканці Херсона повідомляли, що поблизу міста стався потужний вибух – потужна вибухова хвиля змусила труситися вікна містян.

Попередня вдала атака українців у Чорнобаївці сталася 24 квітня, у Великодній день. А за день до великого релігійного свята українські захисники знищили передовий командний пункт російських окупантів у Херсонській області. На місці атаки ЗСУ перебувало приблизно 50 старших російських офіцерів. За словами Олексія Арестовича, така подія однозначно крутіша за Чорнобаївський серіал.

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