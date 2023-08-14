ЗСУ мають певні успіхи біля Урожайного та Старомайорського, – Міноборони

Наші військові продовжують робити все можливе і неможливе, щоб звільняти рідну землю. На Мелітопольському та Бердянському напрямках у нас є певні успіхи.

На цьому під час брифінгу заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона розповіла про просування наших військових на окремих напрямках фронту, повідомляє 24 Канал.

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ЗСУ продовжують просуватися

За словами Ганни Маляр, наступальні дії продовжуються на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вона зауважила, що минулого тижня у населеному пункті Урожайне, що на Запоріжжі, тривали бої. І що там у наших військових є певні успіхи. Там же точиться боротьба.

Також певні успіхи у ЗСУ є південніше та південно-східніше Старомайорського, що на Донеччині. Там, зазначила Ганна Маляр, наші військові на певних ділянках закріплюються.

Водночас заступниця міністра оборони наголосила на важливості черпання інформації з офіційних джерел. Тож якщо ви бачите повідомлення про звільнені населені пункти або просування наших захисників на певних ділянках фронту, перевірте, чи підтверджують її, до прикладу, у Генштабі або Міноборони.

Напередодні полковник запасу ЗСУ Роман Світан прокоментував танковий бій біля Урожайного. За його словами, це "велика рідкість для цієї війни".

Танковий бій – рідкість для цієї війни, танки не виходять на прямий контакт один з одним. Зазвичай ЗСУ намагаються знищити бронетехніку ворога на підході: з засад, артилерії, або за допомогою авіації,

– пояснив військовий експерт.

У чому важливість Урожайного

Роман Світан пояснив, що це ключ до північно-східної частини Времівського виступу. Воно має стратегічне значення, а також відкриває шлях до Азовського моря.

"Коли росіяни відійдуть з Урожайного, це звільнить нам дорогу до Завітного Бажання, Старомлинівки. Урожайне нас стримувало, оскільки присутність там російських військ загрожувала лівому флангу української армії", – наголосив Роман Світан.

Крім того, взяття Урожайного відкриває інші можливості для наших військових. Завдяки цьому вони зможуть рухатися на Маріупольському напрямку зі сторони Вугледара.