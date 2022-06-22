ЗСУ майже вщент знищили "еліту" збройних сил Росії, яку готували для війни з НАТО
Джерело:СБУ
Збройні Сили України дають гідну відсіч російським окупантам. Наші воїни щодня нищать особовий склад росіян і їх техніку.
ЗСУ продовжує нищити "еліту" росіян
Загарбники полюбляють телефонувати додому та жалітися своїм рідним. Чергову таку розмову перехопила Служба безпеки України.
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В ній окупант каже, що підрозділи західного воєнного округу Росії були вщент розбиті ЗСУ, а вціліли лише ті, хто відмовився наступати на Україну. До слова, це була "еліта" збройних сил противника – її готували для протистояння з НАТО.
Западного округа уже нет, он весь в России, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются... Вся техника подбита, то башня не работает, то колеса пробиты, то еще что-то не работает… А так, на передок чисто добровольцы едут и все,
– розповідає дружині окупант, чий підрозділ перебуває на Харківщині.
В СБУ зазначили, що до західного військового округу Росії входять, зокрема, Москва, Санкт-Петербург і "військова еліта", яку готували до протидії силам НАТО.
Однак, цієї "еліти" практично вже не залишилося, оскільки безліч офіцерів загинули, водіїв бракує, а сили піхоти використовуються як "живе м'ясо".
Тож зараз російська армія воює кількістю і тупцює на місці. Це вкотре підтверджує, що Збройні Сили України виконують свою роботу на відміну, і з кожним днем наближають нашу перемогу!
Слухайте нову перехоплену розмову окупантів: аудіо
Свіжі втрати російської армії
Українські захисники та захисниці завдають російським загарбникам шалених втрат. Станом на 22 червня Збройні Сили України вже ліквідували 34 230 окупантів, лише за минулу добу – 130 російських військових. Щодо втрат окупантів у техніці, то вони виглядають приблизно так:
- танків – 1496,
- бойових броньованих машин – 3614,
- артилерійських систем – 752,
- РСЗВ – 239,
- засобів ППО – 99,
- літаків – 216,
- гелікоптерів – 182,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 614,
- крилатих ракет – 137,
- кораблів / катерів – 14,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2543,
- спеціальної техніки – 60.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомляють, що найбільше втрат ворог зазнав на Слов'янському, Бахмутському, а також Авдіївському напрямках. Зокрема, ці напрямки є одними із найбільш "гарячих".
Водночас у Генштабі підкреслюють, що ці цифри є приблизними. Оскільки активні бойові дії тривають, неможливо точно оцінити ситуацію втрат ворога.
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