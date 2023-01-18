ЗСУ мінуснули ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний безпілотник
18 січня 2023, 18:14Читать новость на русском
Джерело:Міністерство оборони України
Українські захисники та захисниці продовжують завдавати втрат ворогу. 18 січня наші воїни приземлили ще один ворожий вертоліт.
Крім того, наші воїни відправили "на жорстку посадку" ще й ворожий безпілотник. Про це Міноборони повідомило з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Поповнення в статистиці Генштабу
Завдяки професіоналізму наших воїнів, у росіян знову поменшало гелікоптерів Ка-52, а в статистиці Генштабу завтра вранці варто очікувати поповнення.
Крім того, ЗСУ успішно збили російський експериментальний безпілотник "Мерлін-ВР". Генштаб не уточнив, на якому саме напрямку українські воїни знищили ворожі цілі.