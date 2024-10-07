Два сценарії: ЗСУ можуть почати активний наступ у 2025 році

У 2025 році Збройні Сили України можуть почати активний наступ. Є 2 сценарії: перший – ризикований, але дозволить прорвати російську оборону на десятки кілометрів; другий – передбачає локальні успіхи, але не дозволить розвинути оперативний успіх.

Таким припущенням з 24 Каналом поділився керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що військове командування постало перед дилемою – який варіант обрати. Передусім контрнаступальні дії залежатимуть від нашого забезпечення та постачання від партнерів.

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Як може розвиватися наступ у 2025 році

Насамперед, як зазначив Мусієнко, для проведення наступу потрібно доукомплектувати та належним чином озброїти як мінімум ті бригади, про які постійно наголошує президент України Володимир Зеленський. Вони є, але далеко ще не всі готові та оснащені.

Наступний крок – зупинити ворога. Необхідно виснажити російські сили та засоби, аби загалом отримати можливість для підготовки контрнаступальних дій. Що важливо, наступ у 2025 році може бути "або пан, або пропав", і розвиватися за 2 сценаріями:

підготовлені резерви з максимальною концентрацією сил та великими ризиками спробують прорвати лінію оборони росіян і просунутися на десятки кілометрів вперед на одній ділянці, приміром, Півдні. Для цього необхідна підтримка з повітря – ракети тощо;

українські війська перехоплюватимуть ініціативу в окупантів та контратакуватимуть локально на тактичному рівні. Відбуватиметься розпорошення зусиль, як на Бахмутському та Запорізькому напрямках у 2023 році. У результаті можна здобути тактичні успіхи на одній або кількох ділянках, але втратити шанс розвинути оперативний успіх.

Це складне завдання для нашого командування – який шлях обрати. Перший сценарій дуже ризикований, але привабливіше виглядає з урахуванням того, що дає певні шанси,

– зазначив Олександр Мусієнко.

Нагадаємо, ще кілька місяців тому очільник ГУР МО Кирило Буданов заявляв, що Україна може готуватися до певних дій у 2025 році. Проте все залежатиме від певних факторів, основним з яких є рівень нашого забезпечення та постачання від партнерів.