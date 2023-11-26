ЗСУ близькі до траси, що з'єднує Крим та Мелітополь: генерал армії оцінив перспективи ЗСУ

Збройні Сили України дедалі більше наближаються до траси, яка з'єднує Крим з Мелітополем. На цьому тлі у росіян уже починаються панічні настрої. Зрештою, воно й не дивно, адже загрози для ворога – величезні.

Якщо українським військовим вдасться перерізати дві важливі логістичні артерії росіян, для ворога це може фатально закінчитись Про це 24 Каналу розповів генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж.

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Які перспективи в ЗСУ

На Півдні України у ЗСУ є два стратегічні напрямки та головні завдання:

перерізати трасу і залізницю Крим – Мелітополь;

перерізати сполучення з Маріуполя, звідки поставляють озброєння до запорізького та херсонського угруповання.

Перерізання двох потужних шляхів, якими йде вся техніка та жива сила, дозволить нам під повний контроль з флангів. Ми прорвемося з двох боків і це фактично замикання величезного угруповання Запорізького та Херсонського напрямків,

– зазначив Микола Маломуж.

На Херсонщині уже є плацдарм, з яким ворог не може впоратись. А також видалити резерви, аби відтіснити українські сили.

"У нас зараз створюється дуже вигідна ситуація: перерізаючи два шляхи, ми обмежимо ворога у поставці вогневих засобів, живої сили, боєприпасів тощо. Підтримка з повітря фактично неефективна", – наголосив генерал армії.

Річ у тім, що ППО потужно знищує російську авіацію: як літаки, так і гелікоптери. Зрештою, усе це створить стратегічну перспективу – спочатку обмеження, а потім й перекриття усіх поставок озброєння, техніки та боєприпасів запорізькому угрупованню ворога. В перспективі мовиться і про оточення російських окупантів.

Микола Маломуж про майбутні перспективи ЗСУ на Півдні: дивіться відео

Що відбувається на Херсонщині