ЗСУ близькі до траси, що з'єднує Крим та Мелітополь: генерал армії оцінив перспективи ЗСУ
Збройні Сили України дедалі більше наближаються до траси, яка з'єднує Крим з Мелітополем. На цьому тлі у росіян уже починаються панічні настрої. Зрештою, воно й не дивно, адже загрози для ворога – величезні.
Якщо українським військовим вдасться перерізати дві важливі логістичні артерії росіян, для ворога це може фатально закінчитись Про це 24 Каналу розповів генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж.
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Які перспективи в ЗСУ
На Півдні України у ЗСУ є два стратегічні напрямки та головні завдання:
- перерізати трасу і залізницю Крим – Мелітополь;
- перерізати сполучення з Маріуполя, звідки поставляють озброєння до запорізького та херсонського угруповання.
Перерізання двох потужних шляхів, якими йде вся техніка та жива сила, дозволить нам під повний контроль з флангів. Ми прорвемося з двох боків і це фактично замикання величезного угруповання Запорізького та Херсонського напрямків,
– зазначив Микола Маломуж.
На Херсонщині уже є плацдарм, з яким ворог не може впоратись. А також видалити резерви, аби відтіснити українські сили.
"У нас зараз створюється дуже вигідна ситуація: перерізаючи два шляхи, ми обмежимо ворога у поставці вогневих засобів, живої сили, боєприпасів тощо. Підтримка з повітря фактично неефективна", – наголосив генерал армії.
Річ у тім, що ППО потужно знищує російську авіацію: як літаки, так і гелікоптери. Зрештою, усе це створить стратегічну перспективу – спочатку обмеження, а потім й перекриття усіх поставок озброєння, техніки та боєприпасів запорізькому угрупованню ворога. В перспективі мовиться і про оточення російських окупантів.
Микола Маломуж про майбутні перспективи ЗСУ на Півдні: дивіться відео
Що відбувається на Херсонщині
- У Генеральному штабі 17 листопада офіційно повідомили, що ЗСУ вдалося прорватися на лівобережжя Дніпра. Ба більше, наші захисники змогли вибити російських загарбників із кількох плацдармів. Звісно, це викликало у росіян паніку, тож їх хоч якось намагається втішити та розрадити міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу.
- Відомо, що бої між ЗСУ та окупантами відбувалися біля села Кринки. У британській розвідці зауважили, що українські морпіхи надалі утримують плацдарм на лівому берегу Херсонщини, хоч росіяни постійно завдають потужних ударів у відповідь. Натомість у ЗСУ часто використовують FPV-дрони.
- За повідомленням депутата Херсонської облради та військового Сергія Хланя, ЗСУ зараз не лише утримують позиції, але й розширюють їх. Щобільше, з'явилась інформація про евакуацію російських військових поблизу Олешків.