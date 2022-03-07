ЗСУ накрили аеродром під Херсоном: знищили 30 російських вертольотів

Українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Там російські окупанти залишили десятки своїх гелікоптерів.

ЗСУ атакували загарбників вночі проти 7 березня. "Ранок в Україні для російської нечисті точно починається не з кави", – наголосили наші морські піхотинці.

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У Чорнобаївці окупанти вирішили частково розмістити свій авіапарк. "Знищено від 30 гелікоптерів ворога, а ще жива сила та техніка", – прозвітували у Командуванні морської піхоти.

Там також додали, що упродовж 6 березня на підступах до Миколаєва вдалося знищити 3 колони ворога. Бійці ЗСУ захопили трофеї: велику кількість боєкомплекту, колісну техніку та гаубиці.

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