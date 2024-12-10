ЗСУ намагалися прорватися на Бєлгородщину та контратакують на Донбасі: огляд карти та фронту ISW

Інститут вивчення війни (ISW) 9 грудня опублікував оновлені дані щодо ситуації на фронті. Мовиться як про Україну, так про територію Росії. Аналітики також оприлюднили оновлені карти боїв.

Як розповіли в ISW, операція ЗСУ на Курщині триває, також українські війська намагалися зайти на Бєлгородщину. Щодо боїв на території України, то тут ворог намагається наступати, натомість українські бійці проводять контратаки. І загарбники успіху не мають. Про це повідомляє 24 Канал з посилання на оцінки Інституту вивчення війни.

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Операції на території Росії: ЗСУ намагалися прорватися на Бєлгородщину

За словами одного з російських воєнкорів, у ніч проти 9 грудня українські сили намагалися здійснити транскордонний рейд у районі Старосілля в Бєлгородській області. Це сталося за 2 кілометри від кордону. Традиційно пропагандист переконує, що окупантам вдалося відбитися.

Щодо Курщини, то ворожі ресурси продовжують переконувати, що російська армія тут просувається. Зокрема, лунають заяви про захоплення Плехова (на південь від Суджі). Крім того, російські мілблогери стверджували, що російські сили просунулися в районі Новоіванівки (на південний схід від Коренева). Однак ISW не може незалежно перевірити ці заяви.

Щоправда, можна стверджувати, що ворог рухається у бік Сумської області в районі Гуєво та Горналя (західніше та на південний захід від Плехова) та в районі Курилівки (північно-західніше Плехова). Такий висновок Інститут зробив з кадрів, які опублікував один з українських батальйонів. На відео видно, як українські бійці відбивають атаку російської механізованої роти на північ від Дар'їно (південніше на схід від Коренева).



Український наступ на Курщині / Карта ISW станом на 9 грудня

Росіяни тиснуть на Харківщині

За даними ISW, російські війська 8 та 9 грудня провели наступальні операції на північ від Харкова в районі Високої Ярухи, Липців і Глибокого. Також намагалися наступати на північний схід від Харкова в районі Вовчанська. Однак в обох випадках ворогу не вдалося просунутися вперед.



Бої на Харківщині / Карта ISW станом на 9 грудня

Окупанти наступають на Луганщині: ЗСУ контратакують

Аналітики стверджують, що 9 грудня ворог продовжив наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Однак досягти жодних підтверджених успіхів йому не вдалося.

Натомість за словами російських мілблогерів, українські війська контратакують у районі Дворічної (на північ від Куп'янська). Водночас росіяни намагаються утримати плацдарм на західному (правому) березі річки Оскіл. Тут загарбники начебто просунулися у напрямку Борової та намагаються перекрити українські наземні лінії зв'язку. Таким чином ворог хоче створити плацдарм для подальших атак на Борову.

Крім того, 8 та 9 грудня російські війська провели наступальні операції:

на південний схід від Куп'янська у напрямку Богуславки та Піщаного, а також у районі Колесниківки, Лозової та Загризового;

у напрямку Богуславки та Піщаного, а також у районі Колесниківки, Лозової та Загризового; на захід від Сватового в районі Зеленого Гаю, Копанки та Надії;

в районі Зеленого Гаю, Копанки та Надії; на південний захід від Сватового в районі Дружелюбівки; на північний захід від Кремінної в районі Макіївки та Греківки;

в районі Дружелюбівки; на північний захід від Кремінної в районі Макіївки та Греківки; на захід від Кремінної в районі Торського, Зарічного, Ямполівки та Терн.

Як розповіли українські командири, росіяни намагаються створити плацдарм після захоплення Первомайського та Вишневого (обидва на захід від Сватового) та планують провести механізовані атаки в цьому районі після замерзання ґрунту. Також окупанти намагаються відтіснити українські війська за річку Оскіл і проводять атаки на стику зон відповідальності українських бригад на півночі.

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Що зараз відбувається на Луганщині / Карта ISW станом на 9 грудня

Напружена ситуація на Донеччині

9 грудня позиційні бої тривали в районі Сіверська, але російські війська не досягли жодних підтверджених успіхів. Крім того, ворог наступав у напрямку Часового Яру та тут також успіху не мав. За словами пропагандистів, окупанти проводили наступальні дії і в самому Часовому Яру. Проте ISW не виявив підтвердження цих заяв.

Схожа ситуація й на Торецькому напрямку. Тут ворог 9 грудня наступав без успіху. Аналогічно мілблогери заявляють про просування в самому місті та начебто витіснення українських Сил оборони, але ISW це підтвердити не може. Водночас український Генштаб повідомив, що російські війська проводили наступальні операції у самому Торецьку та біля нього.

Відповідно до геолокаційних кадрів, ISW стверджує, що російські війська нещодавно просунулися в напрямку Покровська, зокрема:

у східну частину Даченського (на південь від Покровська) та на південь від селища;

на південь від Зеленого (на південь від Покровська) та до південного кордону селища;

вздовж Донецької залізничної лінії на схід від Шевченка (на південь від Покровська) та в полях на захід від селища;

на південний захід від Пушкіного (на південь від Покровська) та на південь від Новотроїцького.

Українські військові, зі свого боку, намагалися стримати ворога та контратакували з використанням бронетехніки у районі Новотроїцького. Крім того, ЗСУ в цьому ж районі ударами знищили міст через річку Солона.

Наступали росіяни й на Курахівському напрямку, зокрема біля самого Курахового – на схід біля Максимільянівки; на північний захід біля Сонцівки, Старих Тернів та Зорі; на захід біля Дачного. Але успіху не мали. Водночас ISW не може підтвердили заяви про просування ворога в самому Кураховому.

Російські війська, як повідомляється, просунулися у напрямку Вугледара, але не здійснили жодних підтверджених наступальних дій. Зокрема, ворог міг просунутися на північ від Успенівки та на північний захід від Ганнівки (обидва на північ від Вугледару), але ISW не виявив підтвердження цим заявам.

Також відбулося просування ворога в районі Великої Новосілки, а саме на північний схід від Рівнополя. За словами українських військових, російські війська нині намагаються просунутися на південь від Великої Новосілки та знизили інтенсивність атак у районі Нового Комара.

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Часів Яр, Торецьк, Покровськ, Курахове: лінія фронту на Донеччині – карти ISW станом на 9 грудня

Запеклі бої на Запоріжжі та Херсонщині

За даним ISW, російські війська продовжували наступальні операції на заході Запорізької області в районі Нестерянки (на північний захід від Роботиного) 8 та 9 грудня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.



Ситуація на Запоріжжі / Карта ISW станом на 9 грудня

Також ворог намагався просуватися на Дніпровському напрямку та на островах у дельті Дніпра. Але успіхів у цьому районі також не мав. Російські мілблогери заявляють, що тут окупанти страждають через брак катерів.



Ворог продовжує наступ на Херсонщині / Карта ISW станом на 9 грудня