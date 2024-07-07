Базова ціль, – військовий експерт оцінив знищення російських ППО

Українські Сили оборони намагаються нищити російські системи ППО. Вони рідкісні й дорогі. Процес виготовлення займає багато часу.

Російські системи ППО не вирізняються великою ефективністю, а їхнє виготовлення не настільки швидке й численне, як того хотілося б окупантам. Про це розповів 24 Каналу військовий експерт Ян Матвєєв, зазначивши, що у ЗСУ є шанс знизити кількість російських систем ППО до дуже критичної позначки.

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В ЗСУ зброї для ударів по ППО вистачає

Військовий експерт наголосив, що ЗСУ застосовують для ударів по російських системах ППО надані їй від західних партнерів ракети ATACMS. Також загрозу цим засобам несуть безпілотники.

"Найнебезпечніше – це радари, які можуть намітити цілі й наводити ракети С-400 і літаки. Якщо цих радарів в Росії не буде – то і F-16, які отримає Україна, зможуть літати спокійніше. Це базова ціль України – максимально зменшити кількість російських систем ППО на окупованих територіях і в Бєлгородській області", – розповів Матвєєв.

Зі слів військового експерта, російська армія використовувала ракети С-300 для ударів по землі, обстрілювала ними міста, робила це з 2020 року, модифікувавши їх. Це дешева зброя, але доволі неточна, окупанти застосовували її для терору міст.

Після ударів ЗСУ по російських системах С-300 і С-400 в Бєлгородській області, запуски цих ракет по землі на Харківщині з боку росіян закінчилися. Їм довелося відтягувати свої комплекси якомога далі, звідки вони вже не можуть обстрілювати Харків,

– зазначив Матвєєв.