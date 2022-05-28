ЗСУ наступали на Півдні: росіяни зазнали втрат і перейшли в оборону на невигідних рубежах

Українські воїни надзвичайно активно б'ють росіян на Півдні нашої держави. Там Збройні Сили України провадили наступ на ворога.

Такі дії нашої армії виявились успішними. Новини про ситуацію на фронті повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Обстріли цивільної інфраструктури

Загарбники продовжують свої цинічні обстріли цивільної інфраструктури в Україні.

Генштаб підтверджує, що чергові такі обстріли від російських окупантів були на Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Мовиться про райони населених пунктів Времівка, Полтавка, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське та інших.

Також ворожа авіація російської армії діяла поблизу Ольгівського.

Втрати та відступ росіян

Сили оборони України діяли настільки ефективно та відважно, що ворог зазнав значних втрат та відступив. Відійшли російські окупанти в районах населених пунктів Новопіль та Новодарівка.

На Південнобузькому напрямку російські загарбники зосереджують основні свої сили на тому, щоб утримати зайняті рубежі. Також намагаються з усіх сил обладнати фортифікаційно свої позиції третього рубежу оборони.

Але знову ж через наступальні дії наших відважних підрозділів ворог зазнав втрат та зайняв оборону на абсолютно невигідних для нього рубежах.

Що відбувається на фронті

Останніми днями росіяни на Сході посилили свій наступ. Дуже важкі бої тривають на Донбасі. Генштаб підтвердив цю інформацію. Зокрема, там кажуть про активний наступ саме на Донецькому напрямку. Наших військових росіяни обстрілюють із різноманітної найбільш важкої зброї. Тому ми очікуємо від союзників більшого і швидшого постачання тих видів озброєння, які вони нам обіцяли.

На Півдні російські окупанти продовжують чинити терор щодо мирного населення України. Людей викрадають та обкрадають. При цьому вони марно сподіваються, що у них вийде там залишитися надовго. Тому й зміцнюють рубежі своєї оборони. Для цього вони запустили цементні заводи й зривають плити з доріг. Але все це марно, адже ЗСУ прийдуть і виженуть їх.

А от 27 травня для російських окупантів на Півдні було не надто приємним. Адже за цю добу наші захисники завдали ворогу величезних втрат. Наш український винищувач МіГ-29 збив російський винищувач Су-35. Перед цим ліквідували ворожу ротно-тактичну групу. Але й це не все: українські воїни ще позбивали ворожі вертольоти, бПЛА, танки та інше.

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