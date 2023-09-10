Знищено 25 з 32 запущених "Шахедів", біля Кліщіївки запеклі бої: головне з Генштабу

Українські захисники продовжують наступати на Сході та на Півдні, знищують ворога та крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог вночі атакував дронами, з яких більшість було збито.

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Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 32 дронами-камікадзе типу "Шахед", з яких 25 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували на Київщину,

– повідомили у Генштабі.

Зазначають, що ворог завдав також 2 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив понад 38 обстрілів із РСЗВ як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах держави.

Авіаційні та артилерійські удари ворога

Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Бударки, Амбарне, Синьківка, Кислівка, Чернещина Харківської області, Новоселівське, Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Андріївка, Красногорівка, Старомайорське, Спірне, Веселе, Пречистівка, Золота Нива Донецької області, Роботине, Кам'янка Запорізької області, Архангельське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем противника опинилися понад 45 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках, за даними Генштабу, ворог продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ в районах Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки.

"Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки", – ідеться у повідомленні.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші військові продовжують утримувати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю. Зокрема, українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районі Мар’їнки.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони ведуть наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та наносити успішне ураження по його тилам.