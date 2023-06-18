Росія під час контрнаступу ЗСУ зазнає найвищих втрат з моменту піку битви за Бахмут, – Британія

У Донецькій і Запорізькій області точаться запеклі бої між Силами оборони України та російськими окупантами. Під час боїв Росія зазнає серйозних втрат.

Найбільш інтенсивні бої точаться в Запорізькій області, на заході Донецької області та навколо Бахмута. На всіх цих напрямках Україна продовжує проводити наступальні операції та досягла невеликих успіхів.

Дивіться також Шлях деокупації: 9 ключових питань про наступ ЗСУ

Україна досягає успіху під час контрнаступу

На Півдні російські війська проводять відносно ефективні оборонні операції.

Обидві сторони зазнають великих втрат, причому російські втрати, ймовірно, найвищі з часів піку битви за Бахмут у березні,

– мовиться у повідомленні британської розвідки.

ЗСУ наступають на трьох напрямках

В огляді ISW мовиться, що українські війська продовжили контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках і 13 червня досягли обмежених територіальних успіхів.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська просунулися на 250 метрів на північний схід від Бахмута і на 200 метрів на південь від Бахмута.

Маляр також повідомила, що за минулу добу українські війська просунулися на 500 – 1000 метрів вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями, звільнивши близько трьох квадратних кілометрів території в цьому районі.

Українські військові звільнили понад 100 квадратних кілометрів

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що з початку контрнаступальних операцій українські війська звільнили понад 100 квадратних кілометрів території.

Ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин 13 червня навіть заявив, що, за його оцінками, українські сили, ймовірно, звільнили понад 100 квадратних кілометрів.

Російські джерела стверджують, що в ніч з 12 на 13 червня українські сили продовжили наземні атаки на південний захід від Оріхова і на південь від Гуляйполя на заході Запорізької області.

Щоб зірвати українські контрнаступальні операції, російські війська регулярно руйнують невеликі дамби в локальних районах на Півдні України.