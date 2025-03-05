ЗСУ знайшли 2 високоефективних способи боротьби з КАБами

Кремлівські пропагандисти бідкаються, що КАБи Росії перестали точно влучати в ціль. Збройні Сили України, ймовірно, знайшли ефективні методи, щоб протистояти руйнівній зброї ворога.

Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зазначивши, що всі події та фактори, які погіршують застосування російської зброї, мають стосунок до України. Це можна підтвердити прямим чи опосередкованим впливом ЗСУ.

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Як ЗСУ протидіють російським КАБам

Ігор Романенко підкреслив, що понад 2 роки керовані авіаційні бомби Росії завдавали шкоди українським військовим та цивільним.

Тривали дискусії із партнерами України щодо надання ефективних засобів для протидії, проте, на жаль, за його словами, це не мало необхідних результатів.

Ми (Україна – 24 Канал) напружено працювали на своїх напрямках, розвиваючи засоби радіоелектронної боротьби. Їх використовували, щоб зменшувати точність керованих авіаційних бомб. Є й інший напрямок – лазерна зброя,

– сказав він.

Українські розробники постійно вдосконалюють та тестують свої винаходи. Це дуже важливо, адже дозволяє розширювати потужності військово-промислового комплексу нашої держави.

Довідка. Лазерна зброя – це сучасне енергетичне озброєння, яке використовує потужний промінь для знищення дронів, КАБів та інших повітряних загроз. Вона працює майже миттєво, має високу точність та значно дешевша за ракети, оскільки використовує лише електроенергію. Серед відомих лазерних систем – ізраїльський Iron Beam, американський Helios та європейський SkyWarden.

Військовий експерт також наголосив, що дуже важливо зважати не на ціну засобу, який протидіє російським бомбам чи ракетам, адже важливішим є той об'єкт, який вцілів внаслідок невдалої атаки країни-агресорки.

Все для того, щоб мати об'єктивну оцінку організації та ефективності протиповітряної оборони.