ЗСУ не дозволили окупантам просунутися поблизу Тошківки та в напрямку Устинівки

Українські військові продовжують боротися з ворогом на Донбасі. Зокрема, вони не дозволили окупантам просунутись біля Тошківки та в напрямку Устинівки.

Також українські підрозділи успішно стримують штурм Сєвєродонецька. Бої за місто тривають. Про це повідомили в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 8 червня.

Зверніть увагу Біля Бахмута окупанти збільшили застосування оперативно-тактичної та армійської авіації

ЗСУ відкинули російських окупантів

В районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів,

– мовиться в повідомленні.

Ситуація на фронті в Донецькій та Луганській областях

На Лиманському напрямку ворог намагався організувати розвідку під час бою у напрямку Райгородка. Успіху він не мав, тому відійшов.

На Бахмутському напрямку російські окупанти інтенсивніше застосовували оперативно-тактичну та армійську авіацію. Загарбники завдали авіаударів вертольотами Ка-52 в районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка.

Також на цьому ж напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Мовиться про Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне.

Попри все, українські військові гідно захищають Донбас. Завдяки злагодженій праці підрозділів, ворога вдалося відкинути з Нагірного, куди він намагався прорватися.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни здійснювали інтенсивний обстріл українських підрозділів в районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар'їнка, Опитне.

Також російські окупанти завдали авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного – по Кураховому. Вони атакують позиції ЗСУ для того, щоб не допустити перекидання резервів Сил оборони.

Втрати ворога на Донбасі за минулу добу

За минулу добу 7 червня захисники та захисниці України дали гідну відсіч ворогові на Донецькому та Луганському напрямках. Вони відбили 11 атак ворога.

Також українські військові знищили:

3 танки;

5 артилерійських систем;

2 бойові броньовані машини;

13 одиниць автомобільної техніки;

3 склади з боєприпасами противника.

Своєю чергою підрозділи протиповітряної оборони збили 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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