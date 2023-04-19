Чи оголосять ЗСУ про початок контрнаступу: у Міноборони назвали важливу деталь

Ганна Маляр заявила, що ЗСУ не оголошуватимуть про початок контрнаступу. Водночас наступальні дії вже проводять.

Деталей про контрнаступ зі зрозумілих причин не оголошуватимуть. Водночас Кирило Буданов раніше зауважив, що "це буде швидко".

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Заступниця міністра оборони Маляр наголосила, що дату контрнаступу не оголошуватимуть. Плани ЗСУ у публічному просторі обговорювати не мають права.

Це плани Збройних Сил, які ми не маємо права в публічному просторі обговорювати, у тому числі й самі військові їх не обговорюють,

– наголосила Маляр.

Окрім того, заступниця міністра оборони Маляр наголосила, що контрнаступальні дії вже тривають. Мовиться про величезний комплекс різних дій і заходів. Українські захисники та захисниці наразі їх здійснюють.

"Це насамперед підготовка людей до комплексу дій: і до оборонних, і до наступальних. Але все це разом можна називати заходами контрнаступальних дій", – наголосила Маляр.

Зокрема, ними можуть вважати успішну оборону Бахмута. ЗСУ успішно зупиняють там російських загарбників.