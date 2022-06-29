Український "Буревій" влаштував російським загарбникам "спекотний день"

Наші майстерні воїни продовжують активно ліквідовувати російських загарбників. Вони ламають всі плани ворога та завдають йому нових втрат.

Російські окупанти продовжують масштабний наступ на Україну та прагнуть будь-що втримати тимчасово окуповані території під своїм контролем. Наші герої стійко тримають оборону та активно скорочують кількість росіян, які воюють проти України.

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Як ЗСУ нищать ворога за РСЗВ "Буревій"

Наші воїни показали ефективну роботу реактивної системи залпового вогню "Буревій". Окупантів вже й так починає нищити наша спека, але наші герої постійно "докручують температуру", змушуючи ворога зазнавати нових втрат.

"Буревій" влаштовує окупантам "спеку": відео

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти планують провести псевдореферендум на тимчасово окупованій території Херсонської області та приєднати її до Росії. Втім, втілити цей план росіянам навряд чи вдасться – спротив місцевого населення та контрнаступ ЗСУ не дадуть їм цього зробити.

Операція ворога на острові Зміїному триває. Вони кинули у Чорне море великий десантний корабель та тримають у морі носії близько 15 крилатих ракет типу "Калібр". Загроза ракетних обстрілів мирних українських міст залишається високою.

Дивіться відео до теми – ЗСУ вдалося поцілити у ворожий "Панцир" на Зміїному