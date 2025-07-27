ЗСУ офіційно підтвердили звільнення Кіндратівки на Сумщині
- ЗСУ офіційно підтвердили звільнення села Кіндратівка на Сумщині угрупованням військ "Курськ".
- Повідомляється, що це вже друге село, звільнене 225 ОШП на Сумщині, з використанням унікальних тактик полку.
На Сумщині зберігається складна ситуація. Проте українським оборонцям вдалося звільнили село Кіндратівка.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про звільнення Кіндратівки?
В угрупованні військ "Курськ" офіційно підтвердили деокупацію населеного пункту Кіндратівка Хотинської громади.
Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ "Курськ", а також силами та засобами старшого начальника – було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області. На даний час тривають стабілізаційні дії,
– повідомив речник УВ "Курськ".
Де розташована Кіндратівка: дивіться на карті
Зауважимо, про звільнення Кіндратівки 25 липня писали у DeepState. Там зазначали, що відбити село вдалося силами 225 ОШП.
"Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Протягом звільнення обох сіл у противника великі втрати" – зазначали там.
Як розповіли у DeepState, в першу чергу даний успіх став можливий за рахунок унікальної тактики та підходів, які використовує 225 ОШП.