ЗСУ офіційно підтвердили звільнення Кіндратівки на Сумщині

На Сумщині зберігається складна ситуація. Проте українським оборонцям вдалося звільнили село Кіндратівка.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про звільнення Кіндратівки?

В угрупованні військ "Курськ" офіційно підтвердили деокупацію населеного пункту Кіндратівка Хотинської громади.

Військовими частинами та підрозділами Сил оборони України, які входять до сил і засобів угруповання військ "Курськ", а також силами та засобами старшого начальника – було звільнено населений пункт Кіндратівка Сумської області. На даний час тривають стабілізаційні дії,

– повідомив речник УВ "Курськ".

Де розташована Кіндратівка: дивіться на карті

Зауважимо, про звільнення Кіндратівки 25 липня писали у DeepState. Там зазначали, що відбити село вдалося силами 225 ОШП.

"Це вже друге село, яке звільнив підрозділ на Сумщині. Протягом звільнення обох сіл у противника великі втрати" – зазначали там.

Як розповіли у DeepState, в першу чергу даний успіх став можливий за рахунок унікальної тактики та підходів, які використовує 225 ОШП.