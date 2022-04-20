У ЗСУ офіційно спростували отримання літаків від союзників

Повітряні сили ЗСУ спростували інформацію про те, що союзники надали Україні літаки. Адже насправді США відправили нашій державі запчастини та комплектуючі.

Ці запчастини можна буде використати для відновлення та ремонту парку літальних апаратів, які вже є на озброєнні українського війська.

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Україна не отримувала нові літаки від партнерів! За сприяння уряду США Повітряні сили Збройних Сил України отримали запчастини та комплектуючі,

– мовиться у повідомленні.

Завдяки запчастинам наші військові зможуть поставити до строю більше техніки.

Зауважимо, таку допомогу обороні України пообіцяв президенту Володимиру Зеленському очільник Білого дому Джо Байден. Він зазначив, що вартість техніки становитиме 800 мільйонів доларів. Тоді американський лідер також казав, що схвалив передачу гелікоптерів для України.

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