Нагадування окупантам: на окупованому лівобережжі Херсонщини встановили прапор України
Джерело:124 окрема бригада ТРО
На тимчасово окупованих територіях всіляко показують росіянам, що їм та не місце. Зокрема, на території Херсонщини установили український прапор.
Екіпаж БпЛА одного з підрозділів 124 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ встановив прапор України на окупованій території лівобережжя Херсонщини. Зробити це вдалося за допомогою безпілотників.
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Ворог повинен пам'ятати
У пресслужбі бригади зазначили, що ворог завжди повинен пам'ятати, що йому нічого робити на нашій землі, тож ми щодня йому нагадуємо про це "подарунками", а також й наочно.
Встановлення прапора – це ще одне нагадування, що лівий берег Дніпра Херсонської області – це Україна.
Український прапор розмістили два безпілотники Мавік-3 пілотами з позивними "Електронік", "Гітарист", "Скіп" та "Пірат".
Наші бійці встановили український прапор на окупованій Херсонщині: дивіться відео
Біля Кринків росіяни продовжують штурмувати піхотою
- Ситуація на лівобережжі Херсонщини, де Сили оборони утримують плацдарм, складна. Окупанти не припиняють штурмувати піхотою без підтримки бронетехніки. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня. Також Наталія Гуменюк зауважила, що російські загарбники зазнають потужних втрат.
- Спікерка додала, якщо говорити про загальну ситуацію вдовж лінії фронту, то основний спосіб тиску в агресора – артилерійські обстріли й застосування ударних дронів. По правому берегу безпосередньо вздовж урізу води всі населені пункти фактично під такою загрозою.
- Попри значні втрати, Росія не залишає спроб вибити наші підрозділи.