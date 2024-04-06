Нагадування окупантам: на окупованому лівобережжі Херсонщини встановили прапор України

На тимчасово окупованих територіях всіляко показують росіянам, що їм та не місце. Зокрема, на території Херсонщини установили український прапор.

Екіпаж БпЛА одного з підрозділів 124 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ встановив прапор України на окупованій території лівобережжя Херсонщини. Зробити це вдалося за допомогою безпілотників.

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Ворог повинен пам'ятати

У пресслужбі бригади зазначили, що ворог завжди повинен пам'ятати, що йому нічого робити на нашій землі, тож ми щодня йому нагадуємо про це "подарунками", а також й наочно.

Встановлення прапора – це ще одне нагадування, що лівий берег Дніпра Херсонської області – це Україна.

Український прапор розмістили два безпілотники Мавік-3 пілотами з позивними "Електронік", "Гітарист", "Скіп" та "Пірат".

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