Цей брак не є критичним для Сил оборони, – Веніславський про несправні боєприпаси для ЗСУ

Федір Веніславський повідомив, що вся партія бракованих мін, які потрапили до підрозділів ЗСУ, була повернута виробникам для заміни. Підприємства-виробники виготовлять нові боєприпаси, які пройдуть більш суворий контроль.

Повідомляє 24 Канал із посиланням на депутата Верховної Ради Федір Веніславський в етері "Радіо Свобода". Він зауважив, що цей брак не є критичним для Сил оборони.

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Що відомо про браковані боєприпаси для ЗСУ

Веніславський повідомив, що вся партія дефектних мін, яка потрапила до різних підрозділів Збройних сил України, вже була повернута виробникам. Тепер вони повинні власним коштом виготовити нові боєприпаси, які пройдуть жорсткіший контроль.

Підприємство-виробник повністю своїм коштом усуває всі проблеми і постачає замість тих мін, які мають такі дефекти, повністю нову партію мін. Вони проходитимуть жорсткіший контроль – саме ця партія і від цього виробника – для того, щоб уникнути будь-яких проблем у майбутньому,

– повідомив депутат.

За словами Веніславського, дефект був виявлений через зміни погодних умов. Він також зазначив, що цей брак не є критичним для Сил оборони. Військова прийомка, яка відповідає за якість боєприпасів, зброї та техніки, що надходять до ЗСУ, вживає заходів для уникнення подібних проблем у майбутньому.

"Дефект, який був допущений, був виявлений через те, що температура повітря знизилася, а вологість зросла. Тобто це стало тим тригером, який дозволив з’ясувати, що є певні проблеми. Цей брак не є критичним для сектору безпеки і оборони. Хоча, звичайно, будь-які нештатні спрацювання – вони мають достатньо далекоглядні наслідки", – зауважив Веніславський.

Він додав, що в майбутньому Міністерство стратегічних галузей промисловості та військова прийомка будуть працювати так, щоб уникнути подібних випадків.

Хоча треба розуміти, що будь-які види боєприпасів, військового обладнання проходять військову прийомку. Тому тут комплексна причина: чому військова прийомка не виявила цю проблему з мінами. Це вже розбиратимуться правоохоронні органи,

– повідомив нардеп.

Водночас депутат від партії "Голос" Роман Костенко, який також входить до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, вважає, що відповідальність за браковані міни, які потрапили на фронт, лежить на воєнній прийомці Міністерства оборони. За його словами, саме цей підрозділ має нести відповідальність.

"Вони мають на всіх етапах це контролювати, і зараз потрібно розібратися, наскільки добрий був цей контроль, що пропустили таку партію, яка давала збої", – стверджує народний депутат.