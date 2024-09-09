ЗСУ отримали нові гранати українського виробництва – аналоги Ф-1 і РГД-5

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації військовими дві гранати українського виробництва, які є аналогами радянських Ф-1 та РГД-5.

Про це оборонне відомство повідомило у понеділок, 9 вересня.

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Оосбливості застосування гранати

Зокрема, аналог ручної гранати Ф-1 призначений для ураження сили противника під час ближнього бою. Вона має потужну дію, тому застосовувати таку гранату необхідно лише з укриття.

Раніше в Україні не було виробництва такого типу гранат, додали в Міноборони.

Також Міністерство оборони кодифікувало і прийняло на озброєння ручну наступальну гранату дистанційної дії, аналог радянської РГД-5. Її серійне виробництво вже налагоджене українським виробником.

Українська гранта РГД-5 / Фото Міноборони

Довідково. Ф-1 - це ручна протипіхотна оборонна граната, а РГД-5 - наступальна. Як пише Defense Express, ця пара ручних гранат є більш ніж класичною та багатьом відома ще зі школи, разом із будовою автомата Калашникова.