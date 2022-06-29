ЗСУ прийняли на озброєння новітній зразок техніки: як вона допоможе нашим бійцям

Збройні Сили України прийняли на озброєння нову штабну машину вітчизняного виробництва. Вона призначена для забезпечення роботи та відпочинку оперативного складу пунктів управління.

Про це повідомили у Головному командному центрі ЗСУ. Цікаво, що виробництвом машин зі штабним причепом, а також знімними модулями займається вітчизняне підприємство.

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Як ця машина допоможе українським захисникам

Таку техніку використовують в умовах відсутності або руйнування розвинутої інфраструктури життєзабезпечення. Машину можна використовувати цілодобово незалежно від пори року.

Експлуатація такої техніки дозволяє підвищити оперативність, стійкість та безперервність управління військами. Конструкція передбачає переміщення по дорогах з різним покриттям та на бездоріжжі.

Технічні характеристики

Машина має 2 модулі: штабний модуль на вантажному шасі та окремий штабний причеп. Машина забезпечена трьома видами живлення:

основне – промислова мережа;

резервне – дизель-генератор;

аварійне – акумуляторні батареї.

У разі зникнення живлення основної мережі, то автоматично вмикається дизель-генератор та починається заряджання акумуляторів. В обох кунгах змонтовані монітори для відображення інформації.

ЗСУ прийняли на озброєння новітній зразок техніки / Фото Головного командного центру ЗСУ

Досягнення ЗСУ на фронті

Збройні Сили України досить вдало попрацювали минулого тижня. Їм вдалося підірвати 2 ворожих командних пункти та 3 склади з російськими боєприпасами. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він пояснив, що це є справді великим успіхом для наших військових. Успішні дії ЗСУ можуть затримати загарбників на певний час. За словами Андрусіва, вони вже починають зупинятися.

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