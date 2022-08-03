Українські захисники отримають 20 дронів-розвідників Fly Eye від "Армії дронів"

Українським військовим мають передати 20 БпЛА Fly Eye. Перший такий скоро вже відправлять на передову.

Кошти на дрони для українських військових зібрали в рамках проєкту "Армія дронів". Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації 3 серпня.

Зверніть увагу ЗСУ знищили склади ворога на Херсонщині, деталі обстрілу Миколаєва: головне за 161 день війни

Українським захисникам відправлять 20 дронів-розвідників

В Україну доставили перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye. Вже сьогодні вони вирушать на передову для підсилення ЗСУ,

– мовиться в повідомленні.

Усього на дрони зібрали понад 755 мільйонів гривень через платформу UNITED24. На першу частину суми, а це – 260 мільйонів, уклали договір на закупівлю:

2 станцій управління та 20 безпілотників Fly Eye;

78 мультикоптерів Matrice;

2 наземних систем для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate.

Мінцифра повідомляє, що до кінця літа координатори проєкту планують закрити перше завдання – закупити 200 дронів-розвідників.

Станом на зараз тривають перемовини з українськими виробниками безпілотників, такими як "Скіф", "Скайтон" та "Укрджет". Вони теж зможуть закуповувати для Армії дронів.

Продовжуйте донатити. Разом створюємо українську армію однією з найтехнологічніших у світі та наближаємо країну до перемоги,

– наголошує Мінцифра.

Вас може зацікавити – оперативна інформація про ситуацію на фронті 3 серпня: відео