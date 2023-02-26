Еліта піхоти: розвідка Британії розповіла про російську бригаду, яку ЗСУ розбили під Вугледаром
Під Вугледаром в Донецькій області російська морська піхота зазнала серйозних втрат. Командування планує відновити свої ряди завдяки мобілізованим.
Британська розвідка оприлюднила знімок з супутника, зроблений на Вугледарському напрямку. На зображенні видно знищену російську техніку, яка, ймовірно, належала до 155-ї бригади морської піхоти.
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Росія планує знову кинути морпіхів у бій
Ця бригада вважається елітною військовою одиницею Росії. Однак, на відміну від повітряно-десантної піхоти, 155-а бригада не була розгорнута в Україні як єдине велике угруповання.
Знищена російська техніка під Вугледаром / Фото з твітера Міноборони Британії
Згідно з даними британської розвідки, морські піхотинці Росії виконували одні з найскладніших тактичних завдань і зазнали значних втрат. Водночас російське командування вирішило замінити втрати недосвідченими мобілізованими бійцями.
Цей недолік досвіду майже напевно посилює схильність російських офіцерів до мікроменеджменту, що, своєю чергою, знижує оперативну гнучкість. Існує реальна ймовірність того, що підрозділи 155-ї бригади знову будуть кинуті в нові атаки біля Вугледара,
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про втрати Росії під Вугледаром
- У лютому воїни ССО та бійці з 72-ї окремої механізованої бригади зірвали наступ росіян поблизу Вугледара. Наші воїни влаштували засідку на танковий підрозділ окупантів.
- За даними наших військових, була розгромлена 155 бригада морської піхоти, що є елітним військом в Росії та взяла участь у штурмі Києва, а також вчиняла злочини в Бучі та Ірпені.
- В ISW зазначили, що провал штурму під Вугледаром викликав нову хвилю критики військового командування Росії. За попередньою інформацією, під Вугледаром загинули щонайменше 500 морпіхів.
- Путіну уже втретє доведеться переукомплектовувати 155 бригаду після розгрому під Вугледаром. Вперше диктатор вимушений був це робити після поразки на Київщині, а вдруге – після невдачі під Донецьком.