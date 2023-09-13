ЗСУ підбираються до важливих транспортних комунікацій ворога

Загальна тенденція – армія Росії зараз намагається перерозподілити наявні резерви на усіх ділянках фронту так, щоб з однієї сторони збільшити щільність своїх підрозділів на Півдні й ускладнити просування для ЗСУ. А з іншої сторони – зберегти можливість проводити або наступальні дії, або так звану "активну оборону" на інших ділянках фронту.

Активна оборона по-російськи

Це призводить до деякої хаотизації в системі управління окупаційними військами, чим же одразу намагаються користатись ЗСУ хоча б на окремих ділянках фронту.

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Водночас, щоб виконати так зване "вогневе прикриття", росіяни суттєво більше почали використовувати на фронті дрони-камікадзе та крилаті далекобійні авіабомби з літаків тактичної авіації. Це створює високу загрозу для ЗСУ.

Зранку 12 вересня Генштаб повідомляв, що росіяни знову контратакували в районі Роботиного, і у наших військ є просування у цьому районі. З цього випливало одразу дві показові деталі.

Тактика "світлофору" від ЗСУ при прориві ворожої оборони й досі працює безвідмовно. Водночас у росіян, попри чисельну перевагу, є сили контратакувати лише на вузькій ділянці фронту, що заодно свідчить про реальний стан виснаження російських окупаційних військ.

Показово, що російські окупанти активізували свою діяльність в напрямку Херсона. Крім артилерійських обстрілів, вони намагаються висаджувати диверсійні групи (безрезультатно, всі вони йдуть вслід за "Москвою"). Ймовірно, армія Росії вважає, що це у її виконанні так виглядає "активна оборона" на тлі проблем на Запорізькому напрямку.

Підрозділи окупантів виснажені на багатьох ділянках фронту

На Бахмутському напрямку, на перший погляд, все теж "консервативно". Окупанти намагались контратакувати біля Андріївки та Кліщіївки. Водночас наші війська наближаються до успіху в боях за ту ж Кліщіївку.

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Але є й інший нюанс. Поки ЗСУ ведуть цілеспрямоване знищення військ та об'єктів ворога біля Соледару, тобто на північному флангу від Бахмуту, російські окупанти на цій точці фронту не проводять жодних активних дій, а тримають оборону. Це свідчить про рівень виснаження їхніх сил і на цій ділянці фронту.

Говорити про перспективи оточення росіян в самому Бахмуті або ж про момент, який може примусити ворога до відступу, явно буде сенс лише після того, як ступінь підриву ворожої логістики (тобто знищення складів) стане відчутно високим. Раніше – ніяк.

На Куп'янському та Лиманському напрямках – без особливих коректив. Росіяни так і не змогли поновити наступ на Куп'янськ, хоча стягувати війська для цього завдання почали ще на початку минулого тижня.

Поточну ситуацію біля Опитного можна окреслити так: російські окупанти навіть там загрузли в оборонних боях, і це дуже гарна новина.

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Схоже, що знищені 11 вересня в селі Луганське Донецької області оператори російських дронів ZALA та "Ланцет" разом з БпЛА мали прямувати під Вугледар. Окремо показово, що тепер Сили оборони України знають, як дистанційно знищувати "Ланцети", які досі вважались непереборною загрозою для наших захисників.

Уже тривалий час стабільно високою є кількість знищених вантажівок із логістичних конвоїв ворога, тобто кілька десятків за добу. Це означає, що ЗСУ впритул підбираються до важливих транспортних комунікацій росіян.