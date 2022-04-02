ЗСУ підготували неприємності для окупанта, – Єрмак і Залужний пояснили свої посмішки

Андрій Єрмак оприлюднив позитивне фото із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Вони там були дуже усміхненими.

Голова Офісу Президента це пояснив тим, що наші Збройні Сили підготували дещо для військовиків Росії. Проте наразі ця інформація під грифом "секретно", щоб не зіпсувати неприємний сюрприз окупантам.

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"Скоро все побачите самі"

Єрмак написав, про підготовку до чогось цікавого, щоб одразу відповісти на запитання "чому ви такі усміхнені?". Він також додав, що скоро українці зможуть усе побачити на власні очі.

З Валерієм Залужним після наради у Президента. Спитаєте, чому ми посміхаємось? Збройні Сили підготували неприємності для окупанта. Скоро все побачите самі,

– зазначив Андрій Єрмак.

Світлину зробили після наради, яка відбулася за участі Президента 2 квітня. Також там, зокрема, обговорювали економічну ситуацію в країні.

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