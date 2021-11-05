ЗСУ підтвердили короткочасний захід у Старомар'ївку: туди допомагали доправити вугілля

У ЗСУ 5 листопада підтвердили короткочасний захід у село Старомар'ївка на Донеччині. Це зробили, аби місцеві жителі нарешті змогли отримати вугілля для опалення.

Пресслужба 93-ї ОМБр Холодний Яр повідомила, що паливо надала організація Червоний Хрест. Раніше окупанти упродовж 1,5 місяця блокували доступ до місцевих жителів.

Зауважте Що насправді трапилося у Старомар'ївці

У ЗСУ розповіли, що тоді Мирненської ВЦА спробувала надати гуманітарну та медичну допомогу жителям з боку України. Підтримало ініціативу й керівництво 93 бригади Холодний Яр. Групу забезпечили охороною.

Це спричинило масовані обстріли Гранітного з боку російських найманців, у результаті яких загинув військовослужбовець бригади Георгій Халіков,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, тоді пошкодили будинки місцевих мешканців, цивільну інфраструктуру та камеру ОБСЄ.

Тоді окупанти злякалися розголосу та надали можливість благодійній організації довезти жителям вугілля для опалення.

Що відбувається у Гранітному

Пресслужба 93-ї ОМБр Холодний Яр розповіла, що 5 листопада у Гранітному, розташованому по сусідству на підконтрольній українській владі території, працювали представники благодійного фонду "Карітас Волноваха".

Представниця фонду Марія Добракова повідомила про домашні візити.

"Ми відвідували лежачих людей та тих, кому важко пересуватися. Будемо надавати їм медичну допомогу, паливні брикети, а також планується грошова допомога", – повідомила Добракова.

Наразі представники фонду оцінюють потреби місцевих жителів, які потребують відновлення будинків після обстрілу. Їм також допомагатимуть.

Окрім того, жителям Старомар'ївки благодійна організація також планує надати продуктові набори і медичну допомогу.

"Утім, як фізично доставити допомогу жителям, питання залишається відкритим. Якщо "Карітасу" дадуть можливість заїхати у Старомар'ївку, благодійники поїдуть туди. Якщо ні – організують пункт збору, реєстрації і видачі наборів у Гранітному", – наголосила Добракова.

Візит представників "Карітас Волноваха" у Гранітне / Фейсбук "93-ї ОМБр Холодний Яр"

Старомар'ївка: останні новини

У жовтні 2021 року журналіст Юрій Бутусов повідомив, що українська сторона начебто взяла село Старомар'ївка.

Водночас у ЗСУ це заперечили.

Пресслужба 93-ї ОМБр Холодний Яр повідомила, що у межах населеного пункту Старомар'ївка немає жодного українського військового. Лише 26 жовтня військові зайняла спостережні пости на околицях Старомар'ївки, щоб забезпечити безпеку цивільного населення. Водночас того ж дня військові залишили Старомар'ївку.

Допис 93-тя ОМБр Холодний Яр:

Жителі селища Старомар'ївка, що розташована на непідконтрольній Україні території, нарешті змогли отримати вугілля для опалення. Паливо надала організація Червоний Хрест.

Раніше сторона-агресор протягом 1,5 місяця блокувала міжнародним гуманітарним організаціям доступ до мешканців Старомар'ївки. Тоді робоча група Мирненської ВЦА спробувала надати гуманітарну та медичну допомогу жителям з боку України, а керівництво 93 бригади Холодний Яр підтримало ініціативу та забезпечило групу охороною. Це спричинило масовані обстріли Гранітного з боку російських найманців, у результаті яких загинув військовослужбовець бригади Георгій Халіков, було пошкоджено будинки місцевих мешканців, цивільну інфраструктуру та камеру ОБСЄ. Після розголосу ситуації окупанти-таки надали можливість благодійній організації довезти жителям Старомар'ївки вугілля для опалення.

Сьогодні у сусідньому Гранітному, яке підконтрольне українській владі, працювали представники Благодійного Фонду Карітас Волноваха.

"Сьогодні у нас були домашні візити. Ми відвідували лежачих людей та тих, кому важко пересуватися. Будемо надавати їм медичну допомогу, паливні брикети, а також планується грошова допомога. Окрім того, ми оцінюємо потреби місцевих мешканці, які потребують відновлення будинків після обстрілу. Будемо надавати допомогу і їм", – повідомила представниця фонду Марія Добракова. Вона зазначила, що мешканцям села Старомар'ївка, що у "сірій зоні", благодійна організація також планує надати продуктові набори і медичну допомогу.

Утім, як фізично доставити допомогу жителям, залишається відкритим. «Якщо «Карітасу» дадуть можливість заїхати у Старомар'ївку, благодійники поїдуть туди. Якщо ні – організують пункт збору, реєстрації і видачі наборів у Гранітному. Ми працюємо з місцевою владою, "сіміками", військовими на рахунок безпеки. Можливо, будемо залучати волонтерів, які зможуть донести продукти до моста, а далі місцеві мають перенести їх через міст і розвести самостійно", – підкреслила Марія.