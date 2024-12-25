У ЗСУ підтвердили удар по місцю розташування окупантів у Льгові

У ніч проти 25 грудня "гаряче" привітання із Різдвом наші захисники відправили російським морських піхотинцям. Стали відомі наслідки удару по Льгову.

Як повідомили у СтратКомі ЗСУ, вночі Сили оборони завдали удару по пункту управління 810-тої окремої бригада морської піхоти Росії у Льгові Курської області, передає 24 Канал.

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Удар по Льгову

Зазначається, що командний пункт розташовувався у покинутій цивільній будівлі.

Слід зауважити, що у країні-агресорки визнали атаку ЗСУ. Тамтешній виконувач обов'язків губернатора Олександр Хінштейн заявив про ракету атаку, пошкоджені ТЕЦ і газопровід, 4 загиблих і 5 поранених.