У ЗСУ підтвердили удари по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив"

У тимчасово окупованому Криму було гучно. Жителі Керчі чули вибухи.

СтратКом ЗСУ прокоментував "бавовну" біля Керчі 4 листопада. Наші захисники підтвердили, що вибухи сталися на території суднобудівного заводу "Залив".

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Що відомо про "бавовну" у Криму

СтратКом ЗСУ назвав успішною атаку на ворожий завод.

Ввечері 4 листопада Збройні Сили України завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі,

– мовиться у повідомленні.

Що цьому передувало

Окупаційна влада оголосила ввечері повітряну тривогу. Після цього місцеві жителі бачили, що Кримський міст та Севастопольська бухта були у диму. Загарбники пояснили це застосуванням "димових засобів маскування".

Жителі Керчі та Аршинцева чули звуки вибухів. А представники окупаційної адміністрації традиційно відзвітували про нібито роботу російської ППО.

Після цього моніторингові канали натякнули на приліт по суднобудівному заводу. Кремлівські пропагандисти не могли узгодити між собою легенду, тому в їхніх версіях ППО "збила всі ракети" (від 12 до 20 цілей), а ніяких влучань нібито немає. Потім вони повідомили про "легкі ушкодження" внаслідок падіння уламків.

Що відомо про цей завод

Завод "Залив" імені Бутоми вважається одним з найбільших суднобудівних підприємств у східній частині Європи. Раніше там виробляти військові фрегати. Після 2020 року цей завод ще й почав будувати кораблі-авіаносці для країни-агресорки. Підприємство розташоване на півдні Керчі на вулиці Танкістів, 4.

Соцмережами вже ширяться кадри прильотів, які спростовують заяву гауляйтера Сергія Аксьонова про нібито успішне збиття всіх цілей. Очевидці виклали в інтернеті відео з рухом ракети та наслідками після влучення.