ЗСУ пішли в наступ у Бородянці та Макарові: ворог зазнав значних втрат

9 березня 2022 , 20:19
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України мужньо тримають оборону на Київщині та відбивають атаки ворога. У двох містах українські військові пішли в наступ та знищили багато окупантів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти деморалізовані, а їхній психологічний стан стрімко погіршується.

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Так, у районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів Збройних Сил противник зазнав значних втрат.

У Генштабі додали, що угруповання сил оборони міста Києва утримує визначені рубежі.

До слова, окупанти намагалися прорвати оборону на Луганському напрямку, проте в них нічого не вийшло. Підрозділи ООС ефектно знищили російські війська. Штаб ООС показав наслідки для окупантів після бою.

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Автор: Марія Бондар