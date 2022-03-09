ЗСУ пішли в наступ у Бородянці та Макарові: ворог зазнав значних втрат

Збройні Сили України мужньо тримають оборону на Київщині та відбивають атаки ворога. У двох містах українські військові пішли в наступ та знищили багато окупантів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти деморалізовані, а їхній психологічний стан стрімко погіршується.

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Так, у районі населених пунктів Бородянка та Макарів під час наступальних дій підрозділів Збройних Сил противник зазнав значних втрат.

У Генштабі додали, що угруповання сил оборони міста Києва утримує визначені рубежі.

До слова, окупанти намагалися прорвати оборону на Луганському напрямку, проте в них нічого не вийшло. Підрозділи ООС ефектно знищили російські війська. Штаб ООС показав наслідки для окупантів після бою.

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