Вгризлися у другу лінію оборони: як ворог намагається завадити просуванню ЗСУ на Півдні

Українські Сили оборони продовжують наступати на Півдні і звільняти окуповані росіянами території. Так, наші бійці дійшли до другої лінії оборони ворога на вказаному напрямку.

Про це 24 Каналу зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Ймовірно, надалі розпочнеться запекла битва за Токмак.

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Друга лінія оборони

Ворог мав достатньо часу, аби укріпити свої позиції на Півдні. Зокрема, мовиться про мінні поля, які вистелені мозаїкою перед українськими Силами оборони. Але на відміну від першої лінії оборони, друга має безліч проходів. Тому наразі треба знаходити їх або знешкоджувати поля. Далі за ними – окопи та траншеї.

З трьох умовних ліній оборони росіян ми вже вгризлись в другу. Ми ще її не прорвали, але вгризлися. Бої на Роботинському напрямку – це фактично бої всередині цієї другої лінії, яку російські пропагандисти розпіарили "лінією Суровікіна",

– зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар".

Битва за Токмак

Далі може розпочатися запекла битва за Токмак. Якщо українські оборонці його візьмуть, то тоді вже можна говорити про прорив другої лінії оборони росіян, наголосив Дикий. Третю окупанти навряд чи зможуть утримати, адже там близько до берега Азовського моря і вони потрапляють під вогневе ураження нашої артилерії.

"Якщо ми беремо Токмак, то утримати Мелітополь і Бердянськ у росіян вкрай мало шансів. Проблема в тому, що вони і самі це розуміють. Якщо ми виходимо до Азовського моря, то деокуповуємо лівобережжя Херсонщини і Крим стає островом, який певний час потримати можна, але він дуже вразливий", – пояснив він.

Євген Дикий про оборону на Півдні: дивитись відео

Тому розуміючи ціну питання, російський ворог кидатиме усі свої резерви на Токмак і разом з цим намагатиметься змусити українських оборонців відтягнути свої. Зокрема, на Куп'янський напрямок.

"Вони чудово розуміють, що ми не будемо здавати Куп’янськ. У них є план-максимум: взяти станцію Куп'янськ-Вузловий. Це важливий логістичний вузол. І облаштувати лінію оборони по річці Оскіл, що ми не дамо зробити. Але їхня задача, щоб відтягнулися наші бригади", – пояснив Євген Дикий.

Наразі там перебуває необхідна кількість українських військових для оборони.

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