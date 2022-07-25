ЗСУ на Півдні виконали 190 вогневих завдань за добу: наскільки вдалося зменшити вороже військо

Українські війська на Півдні вкотре завдали ударів по позиціях окупантів. Через це вони зазнали чималих втрат, зокрема 66 загарбників ліквідовані.

Окупанти на Херсонщині без успіху намагалися контратакувати для того, щоб покращити своє тактичне становище. Щобільше, загарбники зазнали втрат.

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Ситуація на Півдні

Уранці 24 липня окупанти за допомогою 2 гелікоптерів Мі-8 атакували Ольгине, а вдень обстріляли Андріївку, однак втрат в української армії, на щастя, немає. Вогонь наших воїнів у відповідь змусив ворожі гелікоптери відлетіти.

Крім того, поблизу Іванівки росіяни намагалися вести повітряну розвідку за допомогою безпілотника "Мерлін-ВР", однак його знищили українські війська.

Водночас наша авіація завдала 5 потужних авіаційних ударів. Наші воїни атакували 3 ворожі опорні пункти у Бериславському районі, ще 2 у Херсонському.

Втрати загарбників

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ за добу виконали 190 вогневих завдань і завдали значних втрат окупантам. Зокрема наші захисники та захисниці ліквідували та знищили щонайменше:

66 окупантів;

5 танків;

2 самохідні артилерійські установки "Гвоздика";

1 протитанковий ракетний комплекс "Фагот";

3 одиниці броньованої техніки;

9 одиниць автомобільної техніки.

Окрім цього, наші воїни командно-спостережний пункт та 2 склади з боєприпасами. Втрати росіян уточнюються.

Загроза ракетних обстрілів досі зберігається

За даними оперативного командування "Південь" у Чорному морі зараз тривають маневрування 10 кораблів та катерів ворога вздовж тимчасово окупованого Криму. Зокрема 2 ракетні та 1 десантний корабель перебувають в готовності до застосування. Через це зберігається загроза завдання ракетних ударів. Також загарбники зберігають ефект ймовірності проведення десантної операції.

Через загрозу подальших ракетних обстрілів в ОК "Південь" наполегливо закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

Втрати окупантів за 5 місяців повномасштабної війни

За 5 місяців повномасштабного вторгнення росіяни зазнали колосальних втрат. Упродовж 151 дня війни наші захисники та захисниці знищили та ліквідували:

близько 39 520 окупантів з особового складу;

1 722 танки;

3 942 бойові броньовані машини;

869 артилерійських систем;

255 реактивних систем залпового вогню;

113 засобів ППО;

221 літак;

188 гелікоптерів;

714 безпілотників;

170 крилатих ракет;

15 кораблів та катерів;

2 823 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

73 одиниці спеціальної техніки.

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